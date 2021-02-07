Глава СК Дагестана поручил завершить расследование убийства в отделе полиции за два месяца

Руководитель следственного управления по Республике Дагестан Анатолий Щуров поручил в течение двух месяцев завершить расследование убийства, совершенного в здании отдела полиции в Махачкале. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Из-за ранее возникших неприязненных отношений, с целью совершения убийства, двое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Дагестан, из имевшихся при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя» - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемые были задержаны, решается вопрос о заключении под стражу. Согласно Уголовному кодексу РФ, фигурантам дела грозит пожизненное заключение.