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Власти Кировской области установили квоту на количество домашних питомцев в зависимости от их веса

Егор Левин
15:35 07.02.2021
Формула расчета разрешенного числа питомцев приводится в тексте официального документа.
Власти Кировской области установили квоту на количество домашних питомцев в зависимости от их веса
© Фото: Jebb Harris, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Власти Кировской области приняли решение об ограничении количества домашних питомцев на одну жилплощадь. Постановление о квоте на собак и кошек подписал глава правительства региона Александр Чурин.

Основой для инициативы стал закон «О ветеринарии в Кировской области», в соответствии с которым ограничения коснутся исключительно частных квартир и не затронут научные или медицинские организации.

Согласно опубликованному постановлению, каждый четвероногий житель квартир должен быть зарегистрирован в подобающем порядке и внесен после этого в электронную базу данных с информацией о всех его сородичах. Владелец питомца обязан также всячески защищать его и предотвращать все возможные угрозы его здоровью.

В случае коммунальных квартир, кошка или собака могут появиться в них лишь при наличии письменного согласия всех ее жильцов. Хозяевам собак документально запретили натравливать животных на других особей и людей. В тексте документа приводится формула, по которой желающий купить собаку или кошку может рассчитать допустимое количество животных на своей жилплощади.

Известны значения площади, необходимой для домашнего животного, в зависимости от его размеров: собака весом 25 килограмм и более должна иметь не менее 2,5 квадратных метра, весом менее установленного лимита - не менее 1,5 квадратных метра. Кошки довольствуются территорией в размере максимум 0,8 квадратных метра. В случае, если расчеты в итоге выдали отрицательный результат, допускается проживание не более одного домашнего животного. Постановление вступает в силу 14 февраля.

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