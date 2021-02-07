В лобовом ДТП под Свердловском погибли четыре человека

На трассе в городе Нижние Серги в Свердловской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел вечером 6 февраля около 19.40.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110, двигаясь в сторону трассы Пермь - Екатеринбург, не справился с управлением и столкнулся на полосе встречного движения с автомобилем Skoda Octavia.

«В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗ-2110 скончались на месте до приезда скорой помощи», - сообщил начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ «Нижнесергинский», майор полиции Сергей Смуров.

По его данным, также при столкновении погиб один из пассажиров Skoda. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. По факту произошедшего начата проверка.