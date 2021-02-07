«Наевшего» 88 килограммов лабрадора посадили на диету в Челябинске

В Челябинске местные зоозащитники решили помочь лабрадору, который из-за неправильного питания достиг почти небывалых для своей породы размеров. Вес собаки на момент взятия над ней опеки создательницами центра помощи «ЛАБРиКО» составлял 88 килограммов.

Собаку по кличке Хаммер перевезли в город из Уфы, пишет «360». Предыдущие хозяева не стали бороться за питомца и хотели его усыпить. Неравнодушные жительницы Челябинска решили спасти животное и взяться за уход за ним, а также его здоровье.

Девушки рассказали, что их шокировал размер пса при встрече с ним вживую. По их словам, для транспортировки собаки понадобилось двое взрослых человек.

«Ни одно фото, ни одно видео не передают его истинных размеров. Он просто огромен», - признались зоозащитницы в соцсети «ВКонтакте».

Хаммера сразу же отвезли на осмотр ветеринара. Анализы у лабрадора оказались в порядке, однако лишний вес дал осложнения на сердце. В настоящее время девушки занимаются активным похудением пса и уже замечают первые успехи.

Ранее кинолог рассказал, что холодная погода может стать причиной участившихся простудных заболеваний у собак из-за долгих прогулок. Специалист порекомендовал защищать животных от сквозняков и по возможности надевать на них комбинезон на улице.