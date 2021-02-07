В стране и мире Ростуризм возобновит программу туристического кешбэка в феврале Алексей Курильченко Агентство планирует продолжать поддержку туроператоров. © Фото: Erdenebulgan Battsengel, imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: Ростуризм планирует в феврале запустить третий этап распродажи туров с кешбэками. Об этом «Интерфаксу» рассказа глава агентства Зарина Догузова. «Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии, мы надеемся в феврале стартовать с очередным третьим этапом туристического кешбэка» - заявила она. Также Догузова подчеркнула, что туроператоры намерены выполнить перед туристами обязательства, которые не были выполнены из-за пандемии коронавируса. Во многом этого удалось достичь благодаря государственной поддержке туроператоров. По слова главы Ростуризма, с момента начала пандемии долг компаний, предоставляющих туристические услуги, сократился с 40 до 16 миллиардов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика