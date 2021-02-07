РФПИ анонсировал регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах

К концу следующей недели российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» должны одобрить уже в 25 странах. Таким образом, в Российском фонде прямых инвестиций анонсировали, что еще четыре государства купят отечественный препарат для вакцинации своих жителей.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев телеканалу «Россия 1».

К настоящему времени российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, одобрена уже в 21 государстве. Последним из них, 21-м государством, стала Мьянма, где одобрили препарат накануне, 6 февраля.