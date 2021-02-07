СК РФ возбудил уголовное дело после гибели трех человек из-за отравления газа в Щелково

По факту гибели трех членов семьи в подмосковном Щелково в СК РФ по региону возбуждено уголовное дело. Тела мужа и жены, а также их 5-летнего сына были обнаружены сегодня в квартире жилого дома. Их 14-летняя дочь находилась рядом в бессознательном состоянии.

Как полагает следствие, члены семьи погибли в результате отравления бытовым газом. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты, вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и непосредственно газовое оборудование. По словам соседей, в доме регулярно проводились соответствующие проверки, к приходящим к ним работникам газовой службы никогда претензий не было.