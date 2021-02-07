В стране и мире Спасатели обнаружили тела как минимум девяти погибших после схода ледника в Индии Алена Миронова Предполагается, что на объекте находилось около 100 рабочих. © Видео: nareshkumbhani, Twitter © Фото: ITBP_official, twitter Читайте нас на: Спасатели нашли тела как минимум девяти жертв схода ледника в индийском штате Уттаракханд. «Предполагается, что на объекте находилось около 100 рабочих. Из них 9-10 трупов были извлечены из реки. Ведется поисковая операция», - сообщает местное издание The Times of India. В индийском штате Уттаракханд началась спасательная операция после схода ледника, в результате которого более 150 человек пропали без вести. Три вертолета, в том числе два Ми-17 и один вертолет ALH Dhruv, дислоцировались в Дехрадуне и близлежащих районах для оказания помощи в спасательных операциях в пострадавших от наводнения районах. Военная база возле Ришикеша активно участвует в координации спасательных операций с местной администрацией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика