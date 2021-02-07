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Спасатели обнаружили тела как минимум девяти погибших после схода ледника в Индии

Алена Миронова
14:27 07.02.2021
Предполагается, что на объекте находилось около 100 рабочих.
© Видео: nareshkumbhani, Twitter © Фото: ITBP_official, twitter
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Спасатели нашли тела как минимум девяти жертв схода ледника в индийском штате Уттаракханд.

«Предполагается, что на объекте находилось около 100 рабочих. Из них 9-10 трупов были извлечены из реки. Ведется поисковая операция», - сообщает местное издание The Times of India.

В индийском штате Уттаракханд началась спасательная операция после схода ледника, в результате которого более 150 человек пропали без вести. Три вертолета, в том числе два Ми-17 и один вертолет ALH Dhruv, дислоцировались в Дехрадуне и близлежащих районах для оказания помощи в спасательных операциях в пострадавших от наводнения районах. Военная база возле Ришикеша активно участвует в координации спасательных операций с местной администрацией. 

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