Роскосмос подтвердил запуск корабля «Прогресс» к МКС 15 февраля

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-16» запустят к МКС 15 февраля с космодрома Байконур. Об этом сообщили в РКК «Энергия».

Специалисты космической корпорации совместно с профильными предприятиями Роскосмоса осуществили стыковку корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», после чего выполнили проверочные включения бортового радиотехнического комплекса, а также других служебных систем корабля.

Ранее «Роскосмос» провел первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, все параметры двигателя в норме. Отмечается, что он будет использоваться на первой ступени сверхтяжелой ракеты «Енисей», а также для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»), первый запуск которой назначен на ноябрь 2022 года.





