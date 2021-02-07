Нутрициолог рассказала, кому не рекомендуется есть фрукты

Нутрициолог Алена Степанова рассказала «Звезде», кому не рекомендуется есть фрукты.

Эксперт отметила, что лучше всего употреблять фрукты в пищу в первой половине дня - тогда, когда в желудочно-кишечном тракте еще нет еды.

«‎Потому что у многих замедленное пищеварение и когда еще на непереваренную пищу попадает сахароза, фруктоза, - это естественным образом вызывает брожение и сказывается потом на вздутии, метеоризме и на некомфортных условиях», - объяснила Степанова.

В настоящее время у очень многих наблюдается синдром избыточного бактериального, грибкового роста - все это происходит на фоне бродильных процессов. У многих нарушена микробиома кишечника. Эксперт подчеркнула, что это не просто теория, а то, что наблюдается на практике.

«Многим людям в определенный период, когда они восстанавливают свое здоровье, вообще фрукты не рекомендованы. Если уж их и есть, то даже не после приема пищи, а до. Лучше в первой половине дня и вообще на завтрак. Потому что многим вообще фрукты в большом количестве не рекомендованы», - поделилась нутрициолог.

Говоря о фруктах, Степанова подчеркнула, что лучше всего есть более кислые, нежели сладкие - чтобы брожения было меньше. А в целом больше пользы принесут ягоды, нежели фрукты, поскольку в них содержатся антиоксиданты - то что продлевает молодость.