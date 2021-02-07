Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 «Урал» в Свердловской области

Огромный затор длиной в три километра образовался на трассе М5 «Урал» Екатеринбург - Челябинск после того, как там произошло крупное ДТП с участием около 20 автомобилей.

Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, машины столкнулись в три этапа в районе Сысерти.

«Затор образовался со 182 до 185 километры трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС. Данных о погибших или раненых пока не поступало», - сообщили в ведомстве.

Причиной аварии могло стать превышение скорости или резкое торможение кого-то из водителей, или занос транспортного средства в результате гололедицы. Из-за чего следующие за ним машины стали ударяться друг о друга.

В настоящее время силами ДПС на месте происшествия организовано реверсивное движение. Водителям рекомендовано объезжать место ДТП через село Патруши и город Арамиль.