В стране и мире На место убийства экс-главы села в Махачкале прибыл начальник управления Росгвардии Светлана Головина Подозреваемый был задержан на месте и сопротивления правоохранителям не оказывал. © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press Читайте нас на: На место убийства бывшего главы дагестанского села Новокули прибыл начальник управления Росгвардии Магомед Баачилов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Для охраны общественного порядка на месте трагедии находятся необходимые силы. «Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Подозреваемый в убийстве экс-главы села в отделе полиции Махачкалы был задержан на месте и сопротивления правоохранителям не оказывал. По данным СМИ, мужчина является представителем одной из силовых структур. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика