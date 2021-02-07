На место убийства экс-главы села в Махачкале прибыл начальник управления Росгвардии
Подозреваемый был задержан на месте и сопротивления правоохранителям не оказывал.
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На место убийства бывшего главы дагестанского села Новокули прибыл начальник управления Росгвардии Магомед Баачилов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Для охраны общественного порядка на месте трагедии находятся необходимые силы.
«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Подозреваемый в убийстве экс-главы села в отделе полиции Махачкалы был задержан на месте и сопротивления правоохранителям не оказывал. По данным СМИ, мужчина является представителем одной из силовых структур.