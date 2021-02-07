Врио главы Дагестана взял на контроль убийство экс-главы села

Расследование уголовного дела, возбужденного после убийства экс-главы села Новокули, взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Убийство Абакара Капланова, главы села, расположенного в Новолакском районе, произошло накануне в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала.

«Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», - сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Как сообщили в СУ СК по региону, двое сотрудников Росгвардии совершили преступление «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Они намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте. Подозреваемые задержаны.

В МВД по республике выяснили в ходе следствия, что инцидент произошел из-за конфликтной ситуации между двумя односельчанами по поводу спорного земельного участка, что в результате привело к трагедии.