На фото с карт Google обнаружили «жуткую фигуру» в одном из заброшенных зданий Чернобыля

Пользователь TikTok заметил на картах Google призрачную фигуру в одном из заброшенных чернобыльских зданий.

Автор поделился видеороликом четыре дня назад - его уже посмотрели более 150 000 раз. На кадрах видно приближение экрана к старому почтовому отделению в Припяти. На полу - разбросанные открытки и письма. Когда камера поворачивается, на экране появляется призрачная фигура, стоящая на подоконнике и указывающая рукой прямо на камеру. Лицо увидеть невозможно - оно скрыто под длинным белым плащом. Об этом сообщает Daily Star.

Зрители пришли в ужас от увиденного и начали активно делиться своими впечатлениями и эмоциями в комментариях под видео.

«‎Сначала я подумал, что это статуя, но она действительно выглядит как растрепанный человек, указывающий на камеру», - написал один из зрителей.

Это не первый случай, когда на фото с карт или спутников обнаруживают загадочные объекты. Так, например, недавно пользователь TikTok обнаружил на изображениях сервиса Google Earth странную волосатую фигуру - некоторые признали ее за снежного человека.