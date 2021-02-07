В Индии началась спасательная операция после схода ледника

В индийском штате Уттаракханд началась спасательная операция после схода ледника, в результате которого более 150 человек пропали без вести.

Три вертолета, в том числе два Ми-17 и один вертолет ALH Dhruv, дислоцировались в Дехрадуне и близлежащих районах для оказания помощи в спасательных операциях в пострадавших от наводнения районах.

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает штат, и нация молится за безопасность всех», — так на ЧП отреагировал премьер Индии Нарендра Моди в Twitter.

Шесть колонн (порядка 600 человек) индийской армии движутся в сторону пострадавших от наводнения районов. Военная база возле Ришикеша активно участвует в координации спасательных операций с местной администрацией.

В качестве меры предосторожности остановили течение реки Бхагиратхи. Об этом сообщает местное издание The Times of India.