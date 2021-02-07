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Синоптик рассказал, когда москвичам ждать «апогея похолодания»

Валентина Пескова
11:39 07.02.2021
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице будет на 7-11 градусов ниже нормы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Начавшееся в центре Европейской России похолодание постепенно приближается к своему пику. Как рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в ближайшие несколько дней температура воздуха в столице будет на 7-11 градусов ниже тех значений, которые обычно бывают в первой декаде февраля.

«Апогей похолодания придется по нашим расчетам на вторник, 9 февраля, когда в столице столбики термометров опустятся  до -23...-25 градусов, а по области ожидается -25...-27. В отдельных районах на северо-востоке не исключено понижение температуры чуть ниже 30-градусной отметки», - рассказал метеоролог.

Таким образом, 9 февраля, по предварительным прогнозам, может стать самым холодным днем с начала нынешней зимы. Как пообещал специалист, существенного изменения температурного фона в столичном регионе по крайней мере до середины февраля не ожидается.

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