Сход ледника в индийском штате попал на видео

Ледник сошел в индийском штате Уттаракханд, расположенном на севере страны. В результате инцидента более 150 человек пропали без вести. Об этом сообщает местное издание The Times oa India.

Из-за схода ледника разрушен мост через реку Ришиганга. Глава МВД Индии Амит Шах призвал экстренные службы, а также ВВС страны быть готовыми к спасательной операции. Власти развернули команды государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).