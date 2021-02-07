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Три человека погибли из-за отравления газом в подмосковном Щелково

Алена Миронова
11:39 07.02.2021
В бессознательном состоянии обнаружили 14-летнюю девочку. Ее немедленно госпитализировали. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Администрация г.о. Щелково
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В подмосковном Щелково погибла семья из трех человек, в том числе ребенок. Предположительная причина - отравление бытовым газом. Об этом сообщили в МВД.

Трагедия произошла по адресу: ул. Рабочая, дом 12. По предварительным данным, около 7 часов утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи, сообщив о плохом самочувствии, а также о запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили трех человек без признаков жизни - супругов и их пятилетнего сына. В бессознательном состоянии обнаружили их 14-летнюю дочь. Ее немедленно госпитализировали. 

В настоящий момент следственно-криминалистическая группа проводит проверку по факту происшествия. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 

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