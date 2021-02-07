Прячась от холода: морозы могут привести к росту распространения COVID-19

Приход по-настоящему зимних холодов может вынудить жителей столицы «прятаться» от погоды в кафе и торговых центрах, что способно вызвать рост распространения COVID-19. Такое предположение озвучил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Специалист подчеркнул, что передача от носителя к здоровому человеку является основной формой заражения коронавирусной инфекцией, что делает такую тенденцию опасной.

«Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться», - объяснил он в беседе с РИА Новости.

Малышев указал, что находясь на улице значительно проще поддерживать социальную дистанцию, хотя бывают и исключения, такие как остановки общественного транспорта. Специалист добавил, что выходя из дома нельзя забывать про маски, а по возможности лучше и вовсе остаться дома.

Ранее жителей Москвы предупредили о наступлении морозов и постепенном похолодании с 5 февраля. Наиболее холодными днями, в соответствии с прогнозом, станут 8 и 9 февраля.