Центр Екатеринбурга затопило ледяной водой из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге в районе Уралмаш с самого утра машины буквально плывут по дороге. Из-за коммунальной аварии у станции метро «Проспект Космонавтов» прорвало трубу, и вода растеклась по проезжей части.

«На дороге воды по колено, пешком не пройти, на машине можно утонуть. Автомобили вынуждены проезжать по одной полосе», - цитирует Е1.ru очевидцы.

Через полчаса после ЧП воды прибавилось столько, что пешеходы уже не смогли пройти к светофору уже не перейти. Троллейбусам пришлось высаживать пассажиров, поскольку ехать дальше было невозможно - левый ряд дороги был полностью залит водой.

Сейчас на месте аварии работают коммунальные службы. Движение троллейбусов полностью остановлено.