МЧС завело аккаунт в TikTok

МЧС России завело официальные сообщества на двух социальных платформах - в TikTok и Likee. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что социальные сети используются ведомством в целях популяризации культуры безопасности среди населения.

На платформах уже публикуется общественно полезный контент - различные трюки, челленджи, а также видео от первых лиц. Со временем на страницах появится лайфхаки, фото- и видеопамятки, рисунки, песни и многое другое.

Ранее в популярном сервисе TikTok появился аккаунт и МИД РФ. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, данный шаг не является «данью моде» - в министерстве уже давно планировали регистрацию на этой платформе.