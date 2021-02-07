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Microsoft заморозила финансирование политиков в США, не признавших победу Байдена

Алена Миронова
10:49 07.02.2021
Отмечается, что такое решение будет действовать до 2022 года.
Microsoft заморозила финансирование политиков в США, не признавших победу Байдена
© Фото: Christoph Hardt, imago-images.de, Globallookpress
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Компания Microsoft решила заморозить финансирование всех политиков в США, которые не поддержали утверждение Байдена президентом после подсчета голосов на выборах. Такое решение будет действовать до 2022 года.

Более того, Microsoft перестанет оказывать поддержку тем политикам и организациями на уровне штатов, которые пытались оспорить результаты выборов. Как отметил президент корпорации Брэд Смит, за последние четыре года порядка 20% пожертвований Microsoft были направлены на «членов Конгресса, которые проголосовали против решения Коллегии выборщиков». Об этом сообщает Голос Америки.

Другая же корпорация - Dow - заявила об отказе спонсировать сенаторов, проголосовавших против утверждения результатов выбора, до шести лет.

Ранее Байден выступил с речью в Госдепартаменте и значительно раскритиковал работу своего предшественника. Он заявил о том, что мир теперь должен забыть о президентстве Дональда Трампа и вспомнить о том, что США являются лидерами на мировой арене.

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