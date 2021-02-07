СМИ: задержан подозреваемый в убийстве экс-главы дагестанского села в Махачкале

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули в Дагестане в отделе полиции Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мужчина находился на месте происшествия и скрыться не пытался. По предварительным данным, он является сотрудником одной из силовых структур.

Информация об убийстве экс-главы села Новокули поступила поздно вечером 6 февраля. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет.