СМИ: в Чили вспыхнули протесты после убийства уличного артиста

На курорте на юге Чили вспыхнули акции протестов после того, как правоохранители застрелили уличного артиста.

По данным СМИ, участники подожгли несколько общественных зданий в городе Пангипульи, установили горящие баррикады и забросали полицейский участок камнями. В связи с происходящим президент страны Себастьян Пиньера собрал экстренное совещание правительства.

В ближайшее время власти намерены установить все обстоятельства произошедшего и наказать виновных. Причина убийства не сообщается, ведется расследование, пишет Reuters.