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Более 102 тысяч петербуржцев привились от COVID-19

Анна Берестовая
00:34 07.02.2021
Вакцинацию в городе с начала ее проведения прошли 102 304 человека.
Более 102 тысяч петербуржцев привились от COVID-19
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Globallookpress
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Более 102 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

Из всех привитых 21 417 человек завершили двухэтапную процедуру. Кроме того, за последние сутки первая доза препарата была введена 7 841 человеку, а вторая - 1 808 гражданам. Всего в Северную столицу было направлено 218 642 комплекта вакцины.

Ранее в Германии разработанную центром Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ вакцину «Спутник V» сравнили с советскими достижениями в области космонавтики в 50-е годы. Было отмечено, что даже само название препарата отсылает к запуску первого спутника.

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