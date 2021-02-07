Более 102 тысяч петербуржцев привились от COVID-19

Более 102 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

Из всех привитых 21 417 человек завершили двухэтапную процедуру. Кроме того, за последние сутки первая доза препарата была введена 7 841 человеку, а вторая - 1 808 гражданам. Всего в Северную столицу было направлено 218 642 комплекта вакцины.

Ранее в Германии разработанную центром Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ вакцину «Спутник V» сравнили с советскими достижениями в области космонавтики в 50-е годы. Было отмечено, что даже само название препарата отсылает к запуску первого спутника.