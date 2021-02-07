У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Эпицентр находился в 38 километрах от острова Йонагуни.
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья острова в западной части Японии. Информация об этом размещена на сайте Геологической службы Соединенных Штатов.
Толчки были обнаружены в 17.36 по времени UTC. Эпицентр находился в 38 километрах от острова Йонагуни.
Уточняется, что очаг землетрясения расположился на глубине порядка 107,7 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.