У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья острова в западной части Японии. Информация об этом размещена на сайте Геологической службы Соединенных Штатов.

Толчки были обнаружены в 17.36 по времени UTC. Эпицентр находился в 38 километрах от острова Йонагуни.

Уточняется, что очаг землетрясения расположился на глубине порядка 107,7 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.