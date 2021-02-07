Греция продлила частичное разрешение на въезд для граждан РФ

Власти Греции приняли решение продлить действие введенных ранее правил въезда для российских граждан. В настоящий момент попасть на территорию страны могут до 500 россиян в неделю, имеющих при себе отрицательный тест на COVID-19 и ваучер на отель или же документы с подтверждением временного места жительства.

Соответствующие правила работают с 7 сентября прошлого года. В настоящий момент их продлили до 22 февраля 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение министерств государства, опубликованное в официальной правительственной газете.

Ранее в Оперативном штабе сообщили о возобновлении авиасообщения с Грецией и Сингапуром. Совершать полеты в эти страны граждане РФ смогут с 8 февраля из аэропортов восьми регионов. Сама Греция допускает прибытие россиян воздушным путем в аэропорты - Афин, Салоников и Ираклиона.