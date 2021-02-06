Ученые рассказали, как человеку безопасно войти в черную дыру

Ученые-физики Гриннеллского колледжа в новой статье заявили о том, что люди могут изучать черные дыры «из первых рук», но для этого есть ряд условий.

«Человек может сделать это только в случае, если соответствующая черная дыра сверхмассивна и изолирована, и если человек, входящий в черную дыру, не ожидает, что сообщит о своих открытиях кому-либо», - передает Popular Mechanics слова физиков.

Поскольку сверхмассивные черные дыры намного больше звездных и промежуточных, все их части более распределены в пространстве. Так, человек, падающий в такую черную дыру, достигнет горизонта событий —границ, за которые не может вырваться даже свет, и где гравитация настолько сильна, что свет будет вращаться вокруг черной дыры, как планеты вокруг звезд. Если падение будет происходить именно в сверхмассивную черную дыру, где притяжение у горизонта событий намного дальше от центрального источника и почти равно нулю, у человека есть шанс безболезненно миновать горизонт событий и опуститься в черную дыру.

Ранее астроном оценил шансы на выживание при попадании в черную дыру. Профессор Крис Импи заявил, что гравитация черной дыры расщепила бы кости, мышцы, сухожилия и даже молекулы человеческого тела.