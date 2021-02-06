Житель Башкортостана нашел золотое кольцо в купленной булке хлеба

В Башкортостане жителю Уфимского района неожиданно досталась буханка хлеба с сюрпризом. Мужчина по имени Николай попросил своего знакомого Владимира купить ему булку свежего хлеба в городе Давлеканово. Тот действительно привез другу обещанный хлеб и другие подарки из своего города.

Вечером Николай отрезал кусок от свежего давлекановского хлеба и неожиданно нашел в буханке обручальное кольцо из золота 583 пробы, пишет газета «Асылыкуль». Мужчина решил не оставлять находку себе, а задался целью вернуть ценное украшение его законному владельцу.

И ему это удалось. Выйдя на поставщика хлебобулочного изделия, Николай приехал прямо на хлебозавод, где и обнаружилась хозяйка «непростого украшения». Ею оказалась сотрудница хлебопекарни, которая сняла кольцо перед началом смены, а во время работы нечаянно смахнула его в тесто.