В центре Гамалеи назвали возможные сроки исследования вакцины от COVID-19 на детях

Вакцина от коронавируса для детей может появиться в России уже этим летом. Об этом сообщил директор Научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», - сказал он в эфире канала «Россия 1».

В настоящее время в Научном центре уже разрабатывается технология, которая позволит успешно и быстро менять вакцину при появлении новых штаммов новой коронавирусной инфекции.