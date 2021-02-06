Эрнсту - 60: глава Первого канала отмечает юбилей

Одному из главных медиа-менеджеров России Константину Эрнсту исполнилось 60 лет. С юбилеем бессменного главу Первого канала поздравляют друзья и коллеги.

Более половины всех этих лет Эрнст посвятил телевидению. Выпускник Ленинградского университета, в 1988 году он впервые пришел устраиваться на работу в Останкино. В его стенах он создал такие программы, как «Взгляд», авторский «Матадор», а затем и занял пост генерального директора.

За время руководства Эрнста увидели свет громкие продюсерские проекты, в которых он принял участие: киноленты «72 метра», трилогия по вселенной Ночного дозора Александра Лукьяненко, «Турецкий гамбит» про Эраста Фандорина и многие другие.