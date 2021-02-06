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Британец связал падение метеорита рядом с его домом с библейским пророчеством

Алена Миронова
08:30 06.02.2021
Он уверен, что увиденное идеально подходит к восьмой главе Откровения.
Британец связал падение метеорита рядом с его домом с библейским пророчеством
© Фото: Krompolc Roman, CTK, Globallookpress
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Британский фермер Питер Макдональд заявил, что падение метеорита недалеко от его дома является исполнением библейского пророчества.

Он рассказал, что 24 года назад рядом с его домом упал метеорит. Как описывает мужчина, небесный камень сначала долго висел в воздухе, затем ударился о грунтовую дорогу и наконец сгинул в местной реке. 

«Все осколки метеорита были в воде, их не было ни на берегу с моей стороны реки, ни на противоположном берегу», - передает Daily Star слова мужчины.

Только сейчас Питер Макдональд  установил связь между тем, что он видел, и пророчеством из Ветхого Завета. Он уверен, что увиденное идеально подходит к восьмой главе Откровения.

Мужчина также отметил, что видел исполнение не только этого пророчества, но и еще одного, в котором говорится о страшном пожаре в результате которого сгорит трава и часть деревьев.

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