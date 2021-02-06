Причиной дефицита электроэнергии на Украине назвали «вмешательство Москвы»

На Украине дефицит электроэнергии объяснили «вмешательством Москвы». Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Он отметил, что нехватка запасов угля на складах ТЭС является угрозой стабильной работе энергоблоков. Это могут почувствовать и потребители.

«Совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», - заявил Гончар в своей статье для издания «Главред».

Он отметил, что решить проблему можно путем закупок у Белоруссии или России. Но это «бьет по стране в целом». По его словам, в настоящий момент нет причин для сильных переживаний.

«И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям», - заметил эксперт.

Ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Это подтвердили данные на сайте «Укрэнерго». В инфографике на сайте импорт оценен как 200 МВт/час.



