Допускающих на своих участках сельхозпожары производителей лишат субсидий

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз РФ и глав регионов донести до получающих государственную поддержку владельцев сельхозземель информацию о том, что они могут лишиться субсидий.

На совещании по подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2021 году Абрамченко предупредила, что в ближайшее время правительство РФ внесет изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства.

«Предоставлять субсидии будет запрещено сельхозтоваропроизводителям, допустившим на своих участках выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков. С помощью космомониторинга и сведений из ЕГРН мы сможем выявлять владельцев таких сельхозземель, где будут зафиксированы термоточки», - сообщила Абрамченко.

Как рассказала, заместитель председателя правительства, по сравнению с 2019 годом в России средняя площадь одного пожара сократилась на 28%. В 2020 году 28 регионов смогли ликвидировать пожары в день обнаружения, а 9 субъектам РФ удалось их вообще не допустить.