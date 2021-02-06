Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок нового фильма

Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила ранение во время съемок нового фильма.

Инцидент произошел в Бостоне на съемках фильма Адама Маккея «Не смотри вверх» для Netflix. В одной из сцен по сценарию рядом с актрисой и ее коллегой Тимоти Шаламе должен был произойти «взрыв окна». Однако все пошло не по плану. Об этом пишут на портале TMZ, со ссылкой на источники в кино.

Так, осколок поранил веко Лоуренс - рана стала сильно кровоточить. Как отмечает источник, ситуация не критическая, однако съемочный процесс все же пришлось приостановить.