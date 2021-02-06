Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой является сторонником Трампа

Телекомпания Fox News Media уберет из эфира одну из известных и популярных в США программ Lou Dobbs Tonight - «Сегодня вечером с Лу Доббсом», ведущий которой является сторонником экс-президента США Дональда Трампа.

Программа ранее выходила в эфир два раза за вечер. Теперь ее заменит новая программа Fox Business Tonight с ведущими Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала.

По предварительным данным, Лу Доббс продолжит работать по контракту с Fox News, однако, вероятнее всего, больше не появится в эфире телекомпании.