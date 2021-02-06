Жилой дом полыхает на площади 1,6 тысячи «квадратов» в Кандалакше

В Мурманской области в Кандалакше загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС.

Горят два подъезда и кровля, которая частично обрушилась. Общая площадь пожара составляет 1,6 тысяч квадратных метров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Удалось спасти двух человек, 15 - эвакуировали. В настоящий момент в тушении пожара участвуют 50 человек и 14 единиц техники.