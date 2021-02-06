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Госсекретарь США заявил о планах «привлечь КНР к ответственности»

Валентина Пескова
06:44 06.02.2021
О предупреждении было сообщено лично главе канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Госсекретарь США заявил о планах «привлечь КНР к ответственности»
© Фото: imagebroker Hans Zaglitsch Globallookpress
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Член Политбюро ЦК коммунистической партии Китая Ян Цзечи во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном узнал о планах американской стороны  «привлечь КНР к ответственности».

Блинкен подтвердил, что для этого США будут сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы защитить общие ценности и интересы.

«Это нужно для того, ятобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Тайваньском полуострове, а также подрыв ею основанной на нормах международной системы », - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США продолжат  «стоять на защите прав человека», в том числе в Синьцзяне и Гонконге. Кроме того, Блинкен также призвал КНР «присоединиться к международному сообществу в осуждении» переворота в Мьянме.

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