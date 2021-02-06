НАТО откроет центр для подготовки специалистов в области космической безопасности в Тулузе

НАТО откроет центр передового опыта в области космоса на юго-западе Франции - в Тулузе.

Организация будет создана во французском Национальном центре космических исследований. Ее основополагающей задачей станет подготовка специалистов по вопросам космической безопасности и рисков. Об этом сообщает журнал Sciences et Avenir.

Эта инициатива поспособствует укреплению космического сотрудничества между государствами, входящими в альянс. Отмечается, что новый центр может открыться уже в 2022 году.

Ранее в НАТО объявили о планах создать новый космический центр на авиабазе Rammstein в Германии. Предполагается, что центр будет служить координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством.