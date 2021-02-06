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Китайский блогер рассказал, почему россияне любят свою страну

Алена Миронова
07:22 06.02.2021
Он выделил четыре основные причины: многообразная природа, богатая история, уникальный русский менталитет, дом.
Китайский блогер рассказал, почему россияне любят свою страну
© Фото: pixabay.com
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Китайский блогер высказался в Сети на тему того, за что россияне любят свою страну, предложив свои четыре объяснения.

Первой причиной любви россиян к своей Родине, как считает автор, является природа. Только в России можно встретить такое природное многообразие: это и бескрайние леса в Сибири, и белоснежные горы в Алтае, и Балтийское море, и величественные горы на Кавказе. Блогер также отметил Кунгурскую ледяную пещеру и ледник Булуус. Об этом он написал на китайском портале Sohu.

Вторая причина - богатая российская история. Автор обратил особое внимание на то, что русский народ обладает своим особым способом переживания всех невзгод - принять боль, не расстраиваться, а продолжать движение вперед.

Отдельный фокус своего внимания блогер направил на уникальный русский менталитет. Автор подчеркнул, что его составляют абсолютно противоположные качества, которые и образуют русскую душу. 

Заключительной, но основной причиной автор назвал дом - место, которое греет душу русского человека.

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