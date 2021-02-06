Китайский блогер рассказал, почему россияне любят свою страну

Китайский блогер высказался в Сети на тему того, за что россияне любят свою страну, предложив свои четыре объяснения.

Первой причиной любви россиян к своей Родине, как считает автор, является природа. Только в России можно встретить такое природное многообразие: это и бескрайние леса в Сибири, и белоснежные горы в Алтае, и Балтийское море, и величественные горы на Кавказе. Блогер также отметил Кунгурскую ледяную пещеру и ледник Булуус. Об этом он написал на китайском портале Sohu.

Вторая причина - богатая российская история. Автор обратил особое внимание на то, что русский народ обладает своим особым способом переживания всех невзгод - принять боль, не расстраиваться, а продолжать движение вперед.

Отдельный фокус своего внимания блогер направил на уникальный русский менталитет. Автор подчеркнул, что его составляют абсолютно противоположные качества, которые и образуют русскую душу.

Заключительной, но основной причиной автор назвал дом - место, которое греет душу русского человека.