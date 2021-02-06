В РАН рассказали, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость у космонавтов

Находясь на МКС в условиях невесомости, члены экипажа космической станции могут испытывать чувство заложенности в носу или же, наоборот, у космонавтов может появиться насморк.

Как сообщила заведующая отделом клинико-физиологических исследований и экспертизы Института медико-биологических проблем РАН Елена Сигалева, эти явления вызывает перераспределение жидких сред организма в ближе к голове, которое возникает при пребывании в невесомости.

«Оно может предрасполагать к развитию отека слизистой носа у отдельных космонавтов по типу вазомоторных изменений - сужения или расширения кровеносных сосудов, особенно в раннем периоде полета. По мере адаптации к невесомости эти явления проходят», - цитирует специалиста РИА Новости.

Эксперт объяснила, что в случае появления насморка и заложенности носа у космонавтов и астронавтов нет причин для беспокойства - они могут вылечить их лекарствами, которые обязательно входит в состав бортовой медицинской аптечки.