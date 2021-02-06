Эксперт рассказала, как действовать при публикации фото в Сети без спроса

В настоящее время количество случаев незаконного распространения и использования данных пользователей, включая фотографии и видео, все больше и больше растет. Сегодня практически кто угодно может столкнуться с подобной проблемой. Что делать в таком случае, рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Татьяна Воротилина.

Эксперт указала, что обнародование и проведение дальнейших операций с изображениями гражданина может осуществляться только с его одобрения. Это распространяется даже на умерших, решение об использовании изображений которых могут принимать близкие родственники.

При обнаружении факта нарушения прав в данном аспекте гражданин, по словам юриста, может потребовать компенсации причиненного ему морального вреда, а также ожидать удаления нарушающего его права изображения. Для этого следует обратиться к администрации Интернет-ресурса, а при отказе - в суд. Об этом пишет агентство «Прайм».

Ранее психолог рассказала о способах избавиться от патологической привязанности к социальным сетям. Так, меньше тратить время на соцсети могут помочь всевозможные хобби.