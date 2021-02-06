В России разработали ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России с 1 июня 2021 года вступит в силу впервые разработанный национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.

«Стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», - пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

ГОСТ также определяет параметры и масштабы принимаемых мер, способы защиты и правила информирования о выплатах, а также восстановлении утраченных документов.

Отмечается, что информация не должна носить противоречивый характер. В свою очередь, должностным лицам необходимо предоставлять оперативные сведения в СМИ не реже четырех раз в сутки, а управлению по связям с общественностью администрации региона нужно доводить информацию до населения не позднее чем через час после возникновения и до отмены режима ЧС.