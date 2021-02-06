Супруги Обама объявили о новых совместных проектах с Netflix

Продюсерская компания Higher Ground Productions, основанная супругами и политическими деятелями Бараком и Мишель Обама, начнет работу над шестью новыми проектами. Разработка будущих проектов была произведена совместно с сервисом Netflix.

Информация о будущих продуктах была опубликована на официальном сайте развлекательной компании. Реализация проектов, в соответствии с планом, займет несколько следующих лет.

Чета Обама создаст в сотрудничестве с Netflix серию документальных фильмов, сериал и четыре полнометражных художественных фильма. Кино будет выполнено в жанрах мелодрамы, автобиографии и научной фантастики.

Ранее сообщалось, что контракт с американским сервисом подписали принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Бывшие члены королевской семьи собираются снять ряд художественных, документальных и детских картин.