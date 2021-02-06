Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне

При неактивном использовании автомобиля зимой, важно правильно его подготовить к выездам весной. Об этом заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

По словам эксперта, для поддержания рабочего состояния машину необходимо «выгуливать» пару раз в месяц - проехать до 12 километров со скоростью около 90 километров в час.



В случае, если автомобиль всю зиму находится в гараже без эксплуатации, нужно грамотно осуществлять смазку резиновых элементов.

«Желательно раз в полтора-два месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались», - рассказал Зиманов в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт добавил, что нечастое использование автомобиля летом не требует никаких дополнительных подготовок.