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Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне

Светлана Головина
05:26 06.02.2021
Для поддержания рабочего состояния необходимо пару раз в месяц проехать до 12 километров со скоростью около 90 километров в час.
Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне
© Фото: pixabay.com
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При неактивном использовании автомобиля зимой, важно правильно его подготовить к выездам весной. Об этом заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

По словам эксперта, для поддержания рабочего состояния машину необходимо «выгуливать» пару раз в месяц - проехать до 12 километров со скоростью около 90 километров в час.

В случае, если автомобиль всю зиму находится в гараже без эксплуатации, нужно грамотно осуществлять смазку резиновых элементов.

«Желательно раз в полтора-два месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались», - рассказал Зиманов в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт добавил, что нечастое использование автомобиля летом не требует никаких дополнительных подготовок.

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