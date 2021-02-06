Экспертный прогноз: наступит ли в РФ третья волна коронавируса

Третья волна распространения коронавирусной инфекции на территории России может прийтись на апрель этого года. Такой прогноз озвучил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По словам специалиста, в этот раз пик заболеваемости будет значительно более низким, чем в случаях первой и второй волн. Тавадян добавил, что существует вероятность избежать третьей волны COVID-19 в том случае, если к моменту ее потенциального наступления около 70% населения или больше пройдут вакцинацию. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее власти Москвы сообщили, что ситуацию с коронавирусом в городе удалось стабилизировать, однако возможности наступления новой волны заболеваемости нельзя исключать.