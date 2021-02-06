В Екатеринбурге грузовик протаранил снегоход: есть жертвы

В Екатеринбурге произошло столкновение грузового автомобиля и снегохода. В результате происшествия погибли два человека.



Уточняется, что инцидент произошел перед Чусовским трактом на трассе ЕКАД. Водитель снегохода осуществлял буксировку снегоката с пассажиром.

«Водитель не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении», - пишет «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на представителя ГИБДД.

По результатам медосвидетельствования на алкоголь водитель грузовика был трезвым. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.