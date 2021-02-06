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Вильфанд предрек европейской части России радиационное охлаждение

Светлана Головина
04:56 06.02.2021
В ночь на 9 февраля ожидается до минус 29-ти градусов.
Вильфанд предрек европейской части России радиационное охлаждение
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об усилении морозов в европейской части страны.

По предварительным данным, в ночь на воскресенье, 7 февраля, столбики термометров опустятся до -22 градусов. В дневные часы ожидается температура до минус 15 градусов. По ощущениям будет еще холоднее из-за высокой влажности и ветра до 11 метров в секунду, отметил специалист.

Вильфанд акцентировал, что жесткие морозы начнутся на неделе с 8 февраля, когда в наступающем циклоне произойдет перенос очень холодных воздушных масс с Баренцева моря, а затем  с Ямала, Карского моря, Новой Земли.

«В ночь на вторник, 9 февраля, прогнозируем до минус 29-ти градусов. В низинах не только Московской области, но и других центральных регионов похолодает до минус 30 и более», - сказал метеоролог.

Наступление холодов охарактеризовано тем, что с 8 февраля произойдет рост давления и «установится антициклональный характер погоды» - штиль, безоблачность. В результате притока холодного воздуха и антициклон будет происходить процесс «радиационного охлаждения».

«При отсутствии облачного "одеяла" начнется выхолаживание подстилающей поверхности и земля станет отдавать даже через снег свое тепло», - пояснил Вильфанд в интервью «Российской газете».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве сугробы выросли до 35 сантиметров.  

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