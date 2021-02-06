Прислушаться к себе: житель США проглотил наушник во сне

В американском Вустере (штат Массачусетс) мужчина отправился в больницу из-за невозможности нормально дышать и странного ощущения в груди. Как оказалось, причиной плохого самочувствия 38-летнего Брэда Готье стал наушник AirPods, который тот случайно проглотил во сне.

Пациент заметил, что одного из его беспроводных наушников не хватает, в тот же самый день, когда почувствовал признаки недомогания. Близкие Готье пошутили, что он мог проглотить гаджет, даже не подозревая, что попали в точку в своих догадках.

Правду раскрыл рентгеновский снимок, на котором был четко виден наушник, застрявший в пищеводе. Мужчину предупредили, что проводить эндоскопию в его случае опасно, так как она может привести к смещению предмета в сторону желудка или легких. Во избежание рисков Готье прооперировали и успешно извлекли наушник. Об этом пишет «Daily Mail».

Ранее сообщалось, что постоянное использование беспроводных наушников может быть опасно для здоровья человека. Вред организму потенциально может исходить от испускаемого устройствами излучения, эффект которого усиливает нахождение наушников вблизи головы.