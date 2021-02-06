Прибывающих на поездах в РФ граждан обязали предоставлять отрицательный тест на COVID-19

Граждане, приезжающие в Россию путем железнодорожного сообщения, должны будут предоставить результаты ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом. Справка должна быть выдана максимум за два дня до пересечения границы страны.

Соответствующие рекомендации, размещенные на официальном сайте Роспотребнадзора, были составлены Евразийской экономической комиссией. Исключения в данном правиле будут сделаны для детей до пяти лет, сотрудников, занимающихся перевозками на поездах и их обслуживанием, а также членов правительственных делегаций, возвращающихся в свою страну.

В настоящее время данные меры считаются рекомендательными. Также для профилактики коронавирусной инфекции при использовании данного вида транспорта рекомендуется организовать два отдельных коридора для убывающих и прибывающих пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 8 февраля начнет курсировать поезд Москва - Минск. Выходить состав будет через день, совершая две остановки в России - в Вязьме и Смоленске.